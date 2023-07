Van Jazz in de Regentes tot een buurtcamping: 7 x weekenduitjes in Den Haag (7 - 9 juli)

gedoogzone Park geteisterd door afval en onrust, onderne­mers zien met lede ogen toe: ‘Hele groepen gaan op de vuist’

Omdat in alle omliggende wijken een alcoholverbod geldt, wordt er in het Haagse Zuiderpark volop gezopen en geknokt. Want daar is het gebruik van drank en drugs wel toegestaan, tot verbijstering van ondernemers en andere betrokkenen. Ze worden er gek van en vragen zich af of het anders kan. ‘Laatst zei een toezichthouder: als je wil drinken ga je maar naar het Zuiderpark.’