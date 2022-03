Van kabelbaan tot betaald parkeren: dit wil de politiek met de Mall

Video Eerste Peppa Pig-speel­tuin van Europa bouwt vanuit Nederland aan imperium

Niet in Parijs, Londen of Amsterdam, maar gewoon in een winkelcentrum in Leidschendam opende deze week de allereerste Peppa Pig-speeltuin van Europa. Pas de vijfde van de wereld. Bezoekertjes kunnen de woonkamer en keuken van het razenpopulaire biggetje in, haar boomhut beklimmen of plaatsnemen in de trein van Opa Pig. Vanuit deze locatie wordt het alsmaar groeiende Peppa-imperium verder uitgebouwd.

10 februari