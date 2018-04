Van komkommer sorteren tot woksleeën: bijzonderste NK's vastgelegd

Het NK atletiek was te groot voor hem. In zijn zoektocht naar bijzondere NK's hoopte fotograaf Gerrit de Heus altijd de enig aanwezige fotojournalist te zijn. Zo kwam hij in alle uithoeken van het land bij kampioenschappen terecht, van woksleeën tot kerstdorpen bouwen ('s-Gravenzande), tulpenkeuren, kleipijproken en carbiddarten. Het resultaat van twee jaar lang geen weekend vrij zijn is nu terug te zien in het boek De zege in zicht - Nederland in kampioenschappen. Al die foto's van grote mensen die weer even kind zijn, ijverige vrijwilligers en poldervermaak op de zaterdagmiddag tonen Nederland op zijn smalst en in al z'n grootsheid.

Subcultuur

De Heus noemt zijn boek een ode aan organisatoren, scheidsrechters, juryleden, mensen aan de inschrijfbalie, opbouwers en afbrekers en vooral aan de deelnemers. ,,Ik kwam elke week weer in een andere subcultuur terecht'', zegt hij. ,,Soms dacht ik: waar ben ik in vredesnaam beland? Maar het enthousiasme van de deelnemers werkte altijd heel inspirerend. Ik heb het onderwerp serieus benaderd, de mensen op de foto's kunnen trots zijn op het eindresultaat.''



Nederland telt vele verenigingen en vrijwilligers. Dat onderdeel van onze volksaard weet De Geus treffend in beeld te brengen. Wat bijvoorbeeld te denken van het NK komkommers sorteren, een al meer dan 50 jaar bestaande traditie rond de Nootdorpse kermisweek. Of zie hoe een jurylid op een mistige oudejaarsdag in het Drentse Tiendeveen hopeloos staat te kijken naar alweer een mislukte poging in het carbiddarten. Met hulp van een brok carbid en een melkbus moet een bal worden geschoten. Een worp door de korf levert bonuspunten op, maar dat is in de geschiedenis van het evenement nog niemand gelukt.



,,Sommige kampioenschappen ogen bizar, maar als je nagaat dat het voetbal is ontstaan uit een beetje schoppen tegen een varkensblaas, dan voorspel ik een grote toekomst voor sommige sporten'', zegt De Geus.



Het boek kost €24,90 en is verkrijgbaar bij alle boekhandels.