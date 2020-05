Van miniatuurstad naar voetbalclub: ‘Ik heb een fantastische baan, maar werken bij Feyenoord dat is mijn droom’

Tegen welk decor fotografeer je iemand in Madurodam kort voor zijn ‘transfer’ naar Feyenoord? De Kuip zou mooi zijn, maar die is er niet op miniatuurformaat. Het enige voetbalstadion dat ooit Madurodam haalde was dat van PSV, toen Philips nog sponsor van het park was. Heeft hij zich nooit sterk gemaakt voor het stadion van Feyenoord dan? Joris van Dijk kiest voor de diplomatieke weg: ,,Ik heb altijd mijn best gedaan om persoonlijke voorkeuren niet mee te laten spelen bij zakelijke belangen.’’ Om zich dan toch even niet in te kunnen houden: ,,Maar het is en blijft natuurlijk wel het mooiste stadion van Nederland.’’