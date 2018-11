Van Moerwijk tot Benoordenhout: ‘Arm en rijk beter spreiden’

Potjandrie. Woon je in een keurige en gegoede wijk als het Benoordenhout, duwt de al even keurige en gegoede buurgemeente Wassenaar je plots een buitensporig wooncomplex in je mik. Met een beetje pech verrijst er op de grens van welgesteld Den Haag een 47 meter hoog gebouw met 250 appartementen, waarvan een kwart in de sociale sector, die reddingsboei voor de laagstbetaalden. ,,We worden hier de pishoek van Wassenaar'', foetert een keurige, gegoede Benoordenhouter met enig verlies van decorum op de drukbezochte informatieavond.



Ook in een andere luxewijk in Den Haag zijn bewoners een beetje van de kook. Het voormalige Juliana Kinderziekenhuis in de Vogelwijk gaat binnenkort negentig dak- en thuislozen opvangen en daar is niet iedereen van gediend. ,,Zijn ze helemaal gek geworden?'' bitst een boze Vogelwijker op de facebookpagina van de wijkvereniging. ,,Laat ze lekker naast premier Rutte gaan wonen. Wij willen ze niet'', moppert een ander, niet heel erg coherent.