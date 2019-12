Van naakte blokfluitspeler tot junkiehol: omwonenden Lopikplein worden gek van buurvrouw

Niemand aan het Lopikplein wil met z’n naam in de krant als het gaat over de 33-jarige vrouw die gisteren met vier mannen werd opgepakt, en tot laat in de middag werd verhoord over de valpartij, die een man bijna het leven kostte. ,,Het zijn geen lui waar we iets te maken mee willen hebben die daar komen, en al helemaal willen we er geen ruzie mee.”