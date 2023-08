Van Nelson Mandela tot Beatrix, Fred ontmoette iedereen: 'Beatrix was bijzonder bijdehand'

PFOS in sloten Haagse woonwijk fors boven Europese norm

In sloten in de Haagse woonwijk Leidschenveen is PFOS aangetroffen. Het Hoogheemraadschap van Delfland mat er tussen de 9,5 en 13 nanogram PFOS per liter slootwater. Volgens de Europese norm mag slootwater maximaal 0,65 nanogram PFOS per liter bevatten. Wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid wordt volgende week bekend. Het RIVM-advies om het water niet te gebruiken voor moestuinen, en er niet in te zwemmen en in de sloten gevangen vis niet op te eten, blijft vooralsnog van kracht.