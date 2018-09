Van ontucht verdachte pastor ontkent

De verdachte, Rans D., had eerder bepaalde zaken wel toegegeven, zei de aanklager vrijdag op een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Den Haag. D. had in een gesprek excuses gemaakt tegenover leden van de Ghanese kerk en dat was opgenomen op een bandje. Maar volgens de man was dat niet een bekentenis.



Het misbruik van de meisjes, waaronder het seksueel binnendringen, zou al op jonge leeftijd zijn begonnen. Het waren zijn buurmeisjes die ook kerklid waren en op wie hij overwicht had als oudere.