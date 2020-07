Van onzekere jongen tot toneelbeest: Billy de Walle wil het als acteur ver schoppen

Hoe reageerden zijn ouders eigenlijk op zijn nominatie? Blij, trots, verrast? Billy de Walle lacht: ,,Misschien alle drie een beetje. Mag dat ook? Nee, ze vinden het vooral leuk voor mij. En dat lieten ze blijken ook. Maar ach, zo zouden ze ook hebben gereageerd als ik een lekkere taart had gebakken. Gelukkig maar. Je moet het allemaal niet groter maken dan het is. Als je dat namelijk doet, dan kan je er ook niet ontspannen mee omgaan als het een keer tegenzit. Ik heb dat al wel gezien hoor: acteurs die dan totaal blokkeren, waardoor ze alle plezier in het spelen verliezen.’’

Klinkt best wijs voor iemand die pas in 1995 het levenslicht zag. Maar ja, wat wil je ook, met iemand die het acteren met de paplepel is ingegeven door ouders die allebei echte theaterdieren zijn. Vader Stefan is een van de bekendste acteurs van Nederland en al bijna 20 jaar verbonden aan het Nationale Theater in Den Haag. En moeder Esther Scheldwacht heeft eveneens op het toneel haar sporen verdiend, onder andere bij het Rotterdamse Ro Theater.