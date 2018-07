Van personal trainer naar glazenwasser: 'De sterkste heeft de meeste rechten'

Celstraf voor Poolse fietsendie­ven fors lager dan de eis

16:54 Geen celstraf van 40 maanden maar een celstraf van amper 8 maanden. Dat is de uitkomst van de strafzaak van het OM tegen twee kopstukken van een Poolse fietsendievenbende, die vorig jaar in de Haagse regio actief was.