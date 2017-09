Van Peter and the Blizzards tot degelijke bankemployé

Video Notenkoning: 'We voelen ons bedreigd, het voelt als een aanslag'

20:56 Martin van Brussel, eigenaar van De Notenkoning uit Den Haag, belandde afgelopen weekend van de ene nachtmerrie in de andere. Eerst werd hij zaterdagnacht omstreeks 2.00 uur uit zijn bed gebeld met de mededeling dat zijn auto in brand stond. Vervolgens zakte zijn vrouw, die hartpatiënt is, in elkaar. ,,We voelen ons bedreigd, het voelt als een aanslag.''