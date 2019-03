Van raadslid tot volkszanger: 'Optreden vind ik geweldig'

Hij heeft een duidelijke mening over Den Haag, ADO, de HTM, het ongeorganiseerd fietsen over het Spui en Richard de Mos. Hij lijkt van hier, maar dat is niet het geval. Zijn jonge jaren bracht hij door in Dinxperlo, dat in de Achterhoek ligt. Voor het werk van zijn vader, een chemisch technoloog, verhuisde het gezin ('Vier zusjes en een broertje') daarna eerst naar de regio Rotterdam en later Amersfoort.



,,Dan leer je wel schakelen'', zegt Van Hees, die niet op een sjiek gymnasium in Kralingen terechtkwam maar op de havo in Rotterdam-Zuid, waar hij kennismaakte met goed van de tongriem gesneden scholieren, afkomstig uit alle culturen van de wereld. Hij was nog een tiener toen hij naar Ruud de Wild op 3FM luisterde en Pim Fortuyn, voor het laatst, hoorde spreken. Het was de start van zijn politiek engagement.



De moord op Fortuyn, direct na het radio-interview, maakte indruk op de jonge havist, die een allergie voor politieke correctheid ontwikkelde. Toen hij, via het hbo, aan de Universiteit van Amsterdam ging studeren hoorde hij een docent Rita Verdonk en Geert Wilders met Mussolini vergelijken. Het gaf hem het ongemakkelijke gevoel gemanipuleerd te worden. ,,Om uit te zoeken of PVV'ers echt zulke afschuwelijke mensen waren ben ik naar de verkiezingsuitslagavond van de PVV op de Pier gegaan. Ze scoorden 24 zetels (in 2010, red.) dus je begrijpt dat het heel gezellig was.''