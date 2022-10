Van Ramses Shaffy tot Bob Geldof: Hagenees René Bom leefde een rock-’n-roll leven in selfies

VIJF JAAR CEL Hagenaar (32) racet dronken en stoned over weg en crasht tegen boom, Rijswijkse vriend (26) overleden

Een 32-jarige Hagenaar is vrijdagmiddag tot vijf jaar cel veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Friesland. Hij racete met 127 kilometer per uur over een weg waar 60 kilometer de maximale snelheid was. Zijn wagen, met daarin zijn 21-jarige vriendin uit Zwolle en een 26-jarige vriend uit Rijswijk, crashte tegen een boom en brak in tweeën. Het stel dat voorin zat raakten zwaargewond, maar overleefde. De jonge Rijswijker kwam om het leven.

28 oktober