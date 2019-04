Van robots tot digitale handtekeningen: L’dam-Voorburg loopt op digitaal vlak voorop

Niet vanwege de gadgets, maar omdat de service aan inwoners met vragen en de informatievoorziening rond gemeentelijke plannen er sneller en beter van wordt. Hard nodig, vooral bij het aanvragen van zorg en uitkeringen, concludeert de gemeentelijke ombudsman in zijn gisteren uitgebrachte jaarverslag. Het is nu wel mogelijk om op zaterdag en een avond in de week een paspoort te verlengen of een rijbewijs aan te vragen. ,,We bekijken binnenkort of bewoners willen dat de openingstijden van ons servicecentrum nog meer naar de avond verschuiven", zegt Nadine Stemerdink, wethouder dienstverlening/moderne overheid. Dat betekent ook voor robotje Elvie andere werktijden. Ze vangt bezoekers op in het servicecentrum, zodat de medewerkers van vlees en bloed meer tijd hebben voor de vragen van inwoners.

Documenten

Nieuw zijn de digitale handtekeningen, waarmee ambtenaren en inwoners brieven en stukken kunnen ondertekenen. ,,Het gaat veel sneller dan met de pen stapels papier ondertekenen. Bovendien weet je er zeker door dat de ondertekenaar daadwerkelijk de ondertekenaar is. Na ondertekening kan het document niet meer worden gewijzigd", zegt Stemerdink.



,,Ook voor inwoners is het digitaal tekenen heel makkelijk met de duidelijke instructie die we mee sturen. Mocht iemand het toch niet lukken, dan is het altijd mogelijk een fysieke handtekening met pen te zetten." Leidschendam-Voorburg is na Lelystad de tweede stad in Nederland die zo werkt.



Inwoners van Leidschendam-Voorburg krijgen digitaal ook meer inzicht in nieuwe bouwplannen of het kappen van bomen door de gemeente. ,,Per 1 juli komen alle stukken op internet, op de website mijnoverheid.nl. Daarop kunnen we ook alle stukken publiceren die bij zo'n besluit horen, zoals onderzoeken, analyses en de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Tot nu toe publiceerden we de berichten in het huis-aan-huisblad Het Krantje. Daarin kan je niet alle stukken afdrukken. Digitaal wel en dat maakt zo'n besluit veel inzichtelijker.”



Op de website van Leidschendam-Voorburg komt een linkje naar mijnoverheid.nl. Er is dit jaar een half miljoen euro voor met name de automatisering en informatiebeveiliging beschikbaar.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!