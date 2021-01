Van Russische spionnen tot slimme pubers: Fred Noordam strijdt al twintig jaar tegen cybercriminelen

Spelend met de hond op zijn statige Chesterfield fauteuil, lijkt Fred Noordam (57) in niets op de gewaardeerde internationale zakenman die hij sinds 2004 in sneltreinvaart is geworden. De afgetrapte spijkerbroek, het nonchalante overhemd en de grof geveterde sportschoenen contrasteren als dag en nacht met het keurige maatpak waarin hij geregeld bij klanten overal ter wereld opdraaft. Waarom zou je ook opgedirkt achter de laptop kruipen, vindt hij, als je het grootste gedeelte van de tijd vanuit huis kan werken? ,,Ik zit veel liever hier met mijn bakkie koffie, de bloemetjes op tafel en mijn vrouw Cindy en de hond om me heen, dan opgeprikt in een betonnen bak in Amsterdam Zuid-Oost. Ik ben geen kantoormens."