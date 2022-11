Van Scheveningen naar het centrum in de Tourist Tram: ‘Route kan ik inmiddels dromen’

Amerikaan filmde stiekem kinderen in kleedhok­jes van zwembad: ‘Mijn zoon leeft nog altijd in angst’

Een Amerikaan die in Nederland op vakantie was filmde in kleedhokjes van zwembaden kinderen terwijl zij zich aan het omkleden waren. Hij zegt als Mr. Spock uit Startrek te willen zijn en dat hij alleen gedrag van mensen had willen analyseren als deze zich onbespied waanden. Maar volgens het OM maakte hij ordinaire kinderporno.

25 november