Van Scheveningen tot Vogelwijk: Hagenaars gebruiken net zoveel cocaïne en wiet als Amsterdammers

interactiefHagenaars gebruiken net zoveel cocaïne en wiet als Amsterdammers. Dat blijkt uit onderzoek naar drugs in het rioolwater. Iets minder dan de helft van Hagenaars gebruikt gezamenlijk een kilo cocaïne per dag.

Het rioolwater in Den Haag werd afgelopen voorjaar doorgelicht om te kunnen zien hoe het gesteld is met het drugsgebruik in de stad. Dat blijkt dus gemiddeld per inwoner grotendeels gelijk te zijn aan Amsterdam, dat de naam van drugsstad heeft. Stoffen die duiden op cocaïnegebruik worden in de hofstad evenveel, zelfs nog een tikje meer, aangetroffen vergeleken met hoofdstad en zijn twee keer zo hoog als in Utrecht. Ook het cannabisgebruik ligt op hetzelfde niveau als Amsterdam. Speed wordt in Den Haag duidelijk meer gebruikt en xtc en crystal meth daarentegen weer minder.

Voor het onderzoek werd monsters genomen bij de waterzuiveringsinstallatie Houtrust. Die verwerkt het rioolwater van bijna 250.000 Hagenaars. Volgens de onderzoekers gebruikt deze groep totaal ongeveer een kilo cocaïne per dag. Het gaat om inwoners van onder meer Scheveningen, het centrum, de omgeving rond het Zuiderpark en de Vogelwijk. De cijfers zijn niet uit te splitsen per specifieke wijk. Wel blijkt dat in het geval van cocaïne en xtc duidelijke weekendpieken te zien in de cijfers.

Proeven

Tegelijkertijd met de Haagse metingen, werden ook in Amsterdam, Utrecht en de regio Eindhoven watermonsters genomen, om een onderlinge vergelijking te kunnen maken. Dezelfde proeven worden in zeventig Europese steden over een langere periode gedaan. Het is echter moeilijk om die cijfers tegen elkaar af te zetten, omdat de metingen in Den Haag in coronatijd zijn gedaan. Horeca en scholen waren al dicht en de grenzen waren gesloten voor niet-essentiële reizen.

In een begeleidend schrijven bij de onderzoeksresultaten, laat burgemeester Jan van Zanen weten dat de cijfers een extra puzzelstukje zijn in de strijd tegen ondermijning. Het brengt in kaart hoe groot de vraag naar drugs is in de stad. ‘De resultaten laten zien dat Den Haag een belangrijke afzetmarkt is voor drugs, in het bijzonder voor wat betreft cocaïne en speed. Om in deze vraag te voorzien zijn criminele netwerken nodig.’ Volgens Van Zanen onderstreept het rapport het belang om die criminele organisaties aan te pakken en wil hij met de cijfers meer steun krijgen van de rijksoverheid.

