Van Soest en Meksen vliegen elkaar al voor 'trilogie' in de haren

Direct nadat de internationale kickboksorganisatie Glory het gevecht bekendmaakte, wees Anissa Meksen (31) op haar Instagramaccount fijntjes op haar vorige twee gevechten met Van Soest. In het eerste duel verloor de 'Time Bomb', de eerste winnaar van de Glory-titel in het super bantamgewicht in 2016, haar gordel in New York aan Meksen. Ook in de rematch (maart 2019) ging Van Soest ten onder.