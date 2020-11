Van steen naar groene plek voor sport en optredens: Plein voor winkelcentrum Bogaard gaat op de schop

Mijlpaal voor Ter Heijde: kerkplein eindelijk klaar

2 november Na het Wilhelminaplein in Naaldwijk en het Marktplein in 's-Gravenzande heeft ook Ter Heijde nu een opgekalefaterd dorpsplein. Geen geparkeerde auto's meer, maar bomen, planten en een terras in de zomer. ,,We mogen er trots op zijn."