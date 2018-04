Van studio tot opknapper: de tien goedkoopste woningen in Den Haag

Ben je op zoek naar een betaalbaar 'droompaleis' in Den Haag? Dit zijn de tien goedkoopste woningen aangeboden op Funda: van een flat nabij Landgoed Clingendael, een opknapper in Moerwijk tot een studio van 32 vierkante meter in Mariahoeve. In een aantal woningen kun je tijdens de Open Huizen Dag een kijkje nemen.

1. Cees Laseurlaan 1067, Benoordenhout. Vraagprijs: 89.000 euro

Het goedkoopste appartement van Den Haag vind je opvallend genoeg in Benoordenhout. Het betreft een nette serviceflat van 61 vierkante meter op loopafstand van Landgoed Clingendael en nabij het strand en de duinen.

Volledig scherm Cees Laseurlaan 1067. Vraagprijs: 89.000 euro. © Funda

2. Erasmusplein 200, Moerwijk, Vraagprijs 89.000 euro

Eveneens aangeboden voor 89.000 euro: een appartement met balkon op het Erasmusplein. Waar een huis in deze straat gemiddeld 100.000 euro waard is, betaal je voor een villa in de duurste straat van Wassenaar, de Groot Haesebroekseweg, circa 2,5 miljoen: bijna 25 keer zo veel.

Volledig scherm Erasmusplein 200. Vraagprijs: 89.000 euro. © Funda

3. Het Kleine Loo 120, Mariahoeve. Vraagprijs: 95.000 euro

Het kleinste huis uit de lijst: een studio van 32 vierkante meter in Mariahoeve. Het appartement is instapklaar en wordt door de makelaar aangeprijsd als 'zonnige pied-à-terre', geschikt als starterswoning of belegging.

Volledig scherm Het Kleine Loo 120. Vraagprijs: 95.000 euro. © Funda

4. Forellendaal 68, Kraayenstein. Vraagprijs: 96.000 euro

Op de derde etage van de toren boven winkelcentrum Kraayenstein vind je dit appartement met ruim balkon op het zuidoosten. De woning ligt nabij recreatiegebied Madestein, het strand en uitvalswegen.

Volledig scherm Forellendaal 68. Vraagprijs: 96.000 euro. © Funda

5. Hengelolaan 1164 B, Bouwlust. Vraagprijs: 97.000 euro

Deze gallerijflat op de dertiende verdieping heeft een ruim balkon met weids uitzicht. Met 51 vierkante meter is het niet het grootste appartement uit de lijst, maar misschien trekt de moderne badkamer je over de streep.

Volledig scherm Hengelolaan 1164 B. Vraagprijs: 97.000 euro. © Funda

6. Hector Berliozkade 14, Waldeck. Vraagprijs: 100.000 euro

Voor een ton kan deze opknapper in Waldeck voor jou zijn. De studio van 38 vierkante meter (met loggia) is gelegen in een groene omgeving, op fietsafstand van het strand van Kijkduin en de recreatiegebieden Ockenburgh, De Uithof en Madestein.

Volledig scherm Hector Berliozkade 14. Vraagprijs: 100.000 euro. © Funda

7. Troelstrakade 97, Moerwijk. Vraagprijs: 105.500 euro.

Eén van de twee grootste appartementen uit de lijst vind je in Moerwijk, vlakbij het Zuiderpark. Deze woning van 76 vierkante meter heeft drie slaapkamers en een balkon op het zuiden. De badkamer en keuken dienen gemoderniseerd te worden.

Volledig scherm Troelstrakade 97. Vraagprijs 105.500 euro. © Funda

8. Soestdijkseplein 6, Rustenburg en Oostbroek. Vraagprijs 106.000 euro.

Deze portiekwoning uit de jaren '30 is centraal gelegen, nabij het Zuiderpark, met winkels en openbaar vervoer op loopafstand. Het appartement met drie kamers en een klein balkon op het oosten staat sinds een week te koop.

Volledig scherm Soestdijkseplein 6. Vraagprijs: 106.000 euro. © Funda

9. Elisabeth Brugsmaweg 1 122, Bohemen en Meer en Bos. Vraagprijs: 109.000 euro

Dit appartement van 42 vierkante meter heeft een klein balkon op het zuiden. De woning ligt in de wijk Bohemen en Meer en Bos met de duinen en het strand op loopafstand. Het complex beschikt over een gezamenlijk dakterras en huismeester.

Volledig scherm Elisabeth Brugsmaweg 1 122. Vraagprijs: 109.000 euro. © Funda

10. Troelstrakade 99, Moerwijk. Vraagprijs: 110.000 euro

Een grootschalig klusproject is dit appartement in Moerwijk: de woning van 76 vierkante meter moet volledig worden aangepakt. Ook het appartement van de buren staat te koop (zie huis 7 uit deze lijst). Misschien biedt dit mogelijkheden.