Van totale uitputting naar succesvolle barbershop

In een speciaal ingerichte kamer in zijn woning knipte en schoor Piekhaar tot voor kort zijn klanten. Door de grote drukte werd hij in maart van vorig jaar echter gedwongen om uit te breiden. Hij had voor een winkelpand in het centrum van zijn woonplaats Voorburg kunnen gaan, maar koos ervoor om het dichterbij huis te houden. ,,Je bent al snel 2.000 euro per maand kwijt aan huur op zo'n plek”, verklaart Piekhaar. ,,Dat is een flink bedrag, dat ik niet wil doorrekenen aan mijn klanten.”



Hij bouwde daarom met familie en vrienden een volwaardige barbershop in zijn achtertuin. ,,Het moest een plek worden waar mannen een moment voor zichzelf kunnen hebben. Waar ze een andere wereld instappen en even kunnen loskomen van de hectiek”, aldus Piekhaar, die uitsluitend op ambachtelijke wijze mannen knipt, trimt en scheert. Hij besteedt daarom veel aandacht aan de klantervaring. Bij binnenkomst ruiken klanten meteen de geur van natuurlijke baardolie en zien ze de stoom van de warme handdoeken. Op de tv staat altijd een voetbalwedstrijd aan. Piekhaar discussieert ondertussen met een klant over Ajax, terwijl hij minutieus de contouren van zijn baard bijwerkt met een klassiek scheermes.