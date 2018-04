Van vakantieliefde naar ijzersterk danspaar: 'Het WK Tango winnen, daar gaan we voor'

Tot het zover is, steken de twee veel tijd in trainingen, waardoor zij veel tijd samen doorbrengen. Dit zijn zij wel gewend, want ook in het dagelijks leven vormen Mirella en Carlos een koppel. Mirella legt uit hoe zij Marcus zo'n zeven jaar geleden leerde kennen, een verhaal dat klinkt als het begin van een romantisch sprookje. Hij, een Braziliaan, werkte als dansleraar op een cruiseschip. Zij, met zowel Italiaanse als Nederlandse roots, was er met haar moeder en opa op vakantie. Ze besloot mee te doen aan een dansles, waar Carlos Mirella, die zelf geschoold was in de richting van moderne dans en ballet, haar eerste tangoles gaf.



Niet alleen de les, maar ook de leraar viel in de smaak en wat begon als een vakantieliefde leidde uiteindelijk tot een huwelijk. Inmiddels zijn de twee bijna twee jaar getrouwd en wonen zij in Den Haag, waar zij ook werken bij dansschool Alma de Tango. Daarnaast geven zij samen les bij dansschool Wesseling in Delft. ,,We zijn altijd samen'', legt Mirella uit, die denkt dat dit wellicht de kracht is van haar en Carlos als danskoppel. ,,Doordat we in het echte leven een stel zijn, geven wij een andere emotie mee in onze dans. We doen niet alsof, het is echt, de passie die wij uitstralen. Dat geeft een ander beeld dan wanneer dansparen in het dagelijks leven geen koppel vormen.''



Daarbij leven Mirella en haar man naar eigen zeggen echt van het dansen, 'we doen eigenlijk niet anders dan lesgeven, trainen en shows opvoeren'. Tot aan augustus gebeurt dit met één helder doel voor ogen. ,,In beide categorieën de titel bemachtigen tijdens het WK, daar gaan we voor.''