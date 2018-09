Van Velsen aan de start van 'zwaarste rally voor mens en machine'

Wat maakt deze rally zo zwaar?

,,Je moet je de hele race volledig concentreren, want achter elke steen kan gevaar loeren. En je eet bijvoorbeeld de hele race niet, maar drinkt wel heel veel. De hele wereldtop doet mee aan deze race.’’



Hoe ziet de route eruit?

We beginnen in het noorden van Marokko. Daar zijn vooral veel stenen, kuilen en afgronden. Dat vergt volle concentratie. Dan gaat het door de Westelijke Sahara, die vooral bestaat uit duinen. Ik denk dat dit het zwaarst is. Daarna moeten we zes etappes door Mauritanië, één grote zandbak. Daar is vooral los zand, wat moeilijk te berijden is. De finish is in Senegal. Je legt per dag 400 tot 500 kilometer af.’’



Waar komt deze race vandaan?

,,Vroeger werd jaarlijks de legendarische rally ‘ParijsDakar’ gereden, maar die wordt sinds 2008 niet meer verreden. Deze Afrika Eco Race volgt bijna precies dezelfde route.’’



Hoe bereid je je voor?

,,Nu zijn we elke zondagochtend in de sportschool te vinden, maar dat wordt in oktober opgevoerd naar een training om de dag. Het is een fysieke training. We focussen ons vooral op schouders, rug en nek. Ook moeten we diëten. Het is topsport. We willen dan ook topfit aan de start staan.’’



En wat gebeurt er na de race?

,,De vorige keer dat ik meedeed moest ik drie weken bijkomen. Je lichaam is helemaal in de war van de race. Als ik en de auto er goed uitkomen, dan maken we ons op voor de Morocco Desert Challenge in april. We gaan er nu vanuit dat we daar gewoon aan mee kunnen doen.’’



