Van vettige makrelen tot curieuze knorhanen, we zijn trots op onze vis: ‘Komt dít uit de Noordzee?’

Het water in de haven is strak en glad. De zon weerspiegelt in de ogen en het is warm, ook al is het 06.30 uur. Er dobbert een karakteristieke, gele boot tegen de havenrand. Scheveningen is nog stil, maar één stap op de visafslag en de bedrijvigheid woekert. De geur van verse, net gevangen vis slaat tegen de neusvleugels. Mannen in donkere laarzen, handschoenen en mondkappen op lopen naarstig op en neer en turen in de uitgestalde kratten. Sommigen krabbelen druk iets op een papiertje op klemborden. ,,Moggûh”, knikt een visser.