Van vier naar twee strandposten, maar wel jaarrond

Kitesurfen, blokarten, powerkiten: het strand wordt ook in de herfst en winter steeds vaker gebruikt. Daarom moeten ook de hulpdiensten het hele jaar door snel uit kunnen rukken. Burgemeester Pauline Krikke schrijft de gemeenteraad dat er daarom twee jaarrond strandposten worden ingericht. Die moeten in het voorjaar van 2022 in gebruik worden genomen.



Het voornemen betekent wel dat er dan twee posten minder zijn. Nu zijn er namelijk nog vier plekken waar onder meer leden van de reddingsbrigade huizen, twee in Scheveningen en twee in Kijkduin. Wat de veranderingen in de praktijk betekenen voor de bewaking van het strand en hoe het verdwijnen van twee posten opgevangen moet worden, wordt nog onderzocht.