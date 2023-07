Van vleermuizen kijken tot een beachparty: 9 x Haagse weekendtips (28 - 30 juli)

Mooiste Parkpopmo­men­ten lezers: van Robbie Williams tot Ome Willem

Klaar. Over. Uit. Na veertig edities is er een einde gekomen aan Parkpop. Het iconische festival trok tienduizenden bezoekers naar het Haagse Zuiderpark, en in het laatste jaar naar het Malieveld. Op ons verzoek deelden onze lezers hun eigen onvergetelijke momenten. En waar de laatste vier decennia vele grote namen de revue passeerden, zoals Madness, Robbie Williams en The Kooks, kwam wonderbaarlijk genoeg ook Ome Willem vaak voorbij.