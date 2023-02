Van vlinderstruik tot een kastanje: gratis bomen en struiken op de Binckhorst te halen

indebuurt.nl Dit kun je doen aan flikkeren­de lantaarnpa­len die op hol geslagen zijn

Op sommige momenten zijn er meerdere lantaarnpalen in de stad die staan te knipperen. Het lijkt wel of ze het afgesproken hebben! Heel vervelend als je er tegenover woont, want dat geflikker gaat de hele avond en nacht door. Hoe komt dit en wat kun je eraan doen? indebuurt zoekt het uit.