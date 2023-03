Van Zanen: actievoerders bóven de A12 ten onrechte weggestuurd tijdens vorige XR-demonstratie

Tweede Kamer gewaar­schuwd voor weren internatio­na­le studenten: Nederland kan niet zonder deze talenten’

Het beteugelen van de instroom van internationale studenten, zoals een groot deel van de Tweede Kamer wil, is niet verstandig. Nederland heeft internationale talenten en kenniswerkers namelijk hard nodig de komende jaren, schrijven drie belangrijke economische adviesorganen in Zuid-Holland in een open brief aan het kabinet.