Van Zanen begint binnenkort aan waarschijnlijk de zwaarste klus uit zijn loopbaan

Even bellen met Primeur voor Den Haag: Eerste congres van Nederland op 1 juli

9:58 Vanaf 1 juli mag het weer: congressen organiseren. En Den Haag heeft de primeur. Meteen op dag een ontmoeten in de Fokker Terminal op initiatief van vier Haagse bedrijven vertegenwoordigers van de zogenoemde eventbranche elkaar. ,,Bij het zaken doen is het superbelangrijk om elkaar in persoon te ontmoeten, weet initiator Leontine Smith (50) van het naar haar vernoemde communicatiebureau.