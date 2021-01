Van Zanen flink gegrild om demonstratiefeestje in Duindorp: ‘Wij willen een stevige burgemeester’

Burgemees­ter Van Zanen moet met billen bloot over Duindorps oudejaars­feest: ‘Dit krijgt een stevige staart’

4 januari Burgemeester Jan van Zanen moet met de billen bloot over de demonstratie in Duindorp op oudejaarsdag. De politiek wil weten wat hij wist van het feest, wat de afspraken waren en in hoeverre de gemeente zelf bijdroeg aan de festiviteiten. Desondanks is er ook lof voor zijn aanpak. ,,Duindorp is wel heel gebleven.”