Van Zanen geschrokken van ‘sociale omstandigheden’ in getroffen huizen grote brand Wouwermanstraat

De Haagse burgemeester Jan van Zanen is vannacht naar de Wouwermanstraat in Den Haag gegaan waar in meerdere huizen een grote brand was uitgebroken. Hij schrok van de ‘sociale omstandigheden’, laat hij vandaag in een verklaring weten. ,,We helpen jullie en we staan jullie bij.”

Iets over drie uur vannacht werd de brandweer gealarmeerd. Er zou brand zijn in een woning in de straat in de Schilderswijk. Eenmaal daar bleek het om veel meer te gaan: het vuur was via het dak overgeslagen naar andere huizen.

Burgemeester Van Zanen ging vannacht zelf naar de straat toe om getroffen bewoners bij te staan. ,,Het is verschrikkelijk wat er vannacht is gebeurd. Mensen die rustig lagen te slapen, werden vannacht op een brute wijze gewekt. De direct getroffenen hebben een deel of al hun spullen in vlammen zien opgaan”, schrijft hij.

Quote Tegen deze mensen wil ik zeggen: we zijn er voor jullie Van Zanen

,,Heb uitvoerig gesproken met de hulpdiensten en de bewoners. Een deel daarvan was ontredderd. Ben geschrokken van de sociale omstandigheden. Tegen deze mensen wil ik zeggen: we zijn er voor jullie. We helpen jullie en we staan jullie bij.”

Eerder vandaag werd al duidelijk dat in meerdere appartementjes in de straat zeker 6 tot 8 Bulgaren geen uitzondering waren. Een van de bewoners, Sevda Celik (38), vertelde dat er onder haar tien woonden.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Dat wordt mogelijk later bekend. ,,Wel zijn we bezorgd over de bouwkundige staat van de panden.”

Dertien uur bezig

De brandweer was uiteindelijk ruim dertien uur bezig met haar werk. Inmiddels doet de politie onderzoek. De hulpdiensten krijgen een pluim van Van Zanen. ,,Zij hebben de hele nacht en een groot deel van de dag doorgewerkt om de brand onder controle te krijgen. Met man en macht is het na lang blussen gelukt om de brand onder controle te krijgen.”

Inmiddels is een spoeddebat aangevraagd over de onderliggende redenen van de brand.

Volledig scherm Ravage na de brand in de Wouwermanstraat. © LEEUWEN, JOS VAN

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.