Van Zanen spreekt Den Haag toe: ‘We zien dat het op veel plekken te druk wordt, dat is niet de bedoeling’

In de binnenstad, het strand en op de markt. Overal wordt het weer drukker in Den Haag en dat is niet de bedoeling, zegt burgemeester Jan van Zanen in een videoboodschap. Hij roept Hagenaars op om, ook in de vakantieperiode en met het lekkere weer, zich aan de landelijke coronamaatregelen te houden.

,,Sinds het coronavirus ons land bereikte, hebben we allemaal veel meegemaakt. Vanaf 1 juni konden we, stap voor stap, weer dingen ondernemen die voor corona vanzelfsprekend waren. Maar het is nog geen gelopen race. We zijn nog niet klaar. Het coronavirus is nog steeds onder ons. Sterker nog het aantal besmettingen neemt weer toe, ook in Den Haag.

De toename bevestigt volgens Van Zanen wat we al wisten. ,,Zolang er nog geen vaccin is moeten we ons houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Ook nu veel mensen vakantie hebben en het mooi weer wordt. We zien dat het op veel plekken te druk wordt. Dat is niet de bedoeling.”

Quote We willen allemaal dat we dat kunnen blijven doen en daarom is het zo belangrijk dat we samen zorgen dat de besmettin­gen niet verder toenemen Jan van Zanen, Burgemeester

Als er niet voldoende afstand wordt gehouden krijgt het virus weer de kans om zich te verspreiden. ,,Dat moeten we niet laten gebeuren. Juist nu we weer een terras kunnen bezoeken, onze ouders en grootouders een bezoek kunnen brengen, naar de markt, een voorstelling of naar de sportschool gaan. We willen allemaal dat we dat kunnen blijven doen. En juist daarom is het zo belangrijk dat we samen zorgen dat de besmettingen niet verder toenemen.”

Vertrouwen

Van Zanen benadrukt daarom nogmaals de regels: ,,Houd je aan de landelijke maatregelen. Houd 1,5 meter afstand. Was vaak je handen. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Is het druk? Bijvoorbeeld op het strand of in de winkelstraat, kom op een later moment terug. En ook tijdens feestjes en bijeenkomsten met familie en vrienden moet je 1,5 afstand houden.”

Hij sluit zijn oproep af met woorden van vertrouwen. ,,We hebben bewezen dat we het kunnen. Laten we daarom ook nu sterk zijn en allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Voor jezelf en voor elkaar. Want alleen samen houden we corona onder controle. ”