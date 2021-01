Van Zanen wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar: ‘2021 kan alleen maar beter worden’

videoDe nieuwjaarsboodschap van burgemeester Jan van Zanen. ,,Beste Hagenaars en Hagenezen, ik hoop dat u een goede jaarwisseling heeft gehad. Misschien heeft u vandaag lekker een gat in de dag geslapen. Of was u juist vroeg uit de veren. Of had u een korte nacht, zoals ik. Namens het gemeentebestuur wens ik u allemaal een heel goed en vooral ook een gezond Nieuwjaar toe.”

,,En heel veel dank aan de vrouwen en mannen van de politie, de handhaving, en toezicht, de brandweer, de ambulancediensten en de ziekenhuizen, de mensen die de stad schoon houden, niet te vergeten. Voor u allemaal is de jaarwisseling - zoals altijd - geen vrije avond, maar hard werken geblazen. U heeft zich weer voor meer dan honderd procent ingezet. En dat, terwijl u het afgelopen jaar al zoveel voor de kiezen heeft gekregen. Dank u wel. En natuurlijk ook veel dank aan talloze wijkbewoners en andere vrijwilligers. Ook u heeft zich, op welke wijze dan ook, ingezet om deze jaarwisseling zo veilig en vrolijk mogelijk te laten verlopen.”

Vaccinaties

,,Beste mensen, hoewel we natuurlijk niet in de toekomst kunnen kijken, weten we wel één ding zeker: 2020 hebben we achter ons gelaten, 2021 kan alleen maar beter worden. Natuurlijk, we zijn er nog lang niet, maar met de start van de vaccinaties zijn de vooruitzichten hoopvol.”

Quote Den Haag is boordevol leven, nieuw leven Jan van Zanen

,,De donkerte van december is voorbij, de dagen worden weer langer. Er gloort licht, in alle opzichten. Den Haag is boordevol leven, nieuw leven. Het afgelopen jaar zijn, ondanks alle zorgen, bijna zesduizend kinderen geboren in onze stad. Zesduizend Hagenaartjes en Hageneesjes van morgen. Alleen al voor hen zetten we dit jaar extra onze schouders eronder.”

Veerkracht

,,Op straat spreken mensen me regelmatig aan. Jongeren, ouderen, en ondernemers. Iedereen zucht onder de coronaregels en de toepassing daarvan. En niet alles gaat goed. Mensen spreken mij aan. Voor de gezelligheid, met hun zorgen. Maar óók met de boodschap: we komen dit uiteindelijk allemaal te boven. Kijk, dat geeft de burger moed. En ik ben ervan overtuigd dat het goed komt. Want Den Haag beschikt over een behoorlijke portie veerkracht. Dat was altijd al zo.”

,,Het afgelopen jaar stonden we stil bij 75 jaar vrijheid. In 1945 lag Den Haag er treurig bij. Een geschonden stad. Maar in de jaren die volgden, herrees Den Haag uit de puinhopen van de oorlog. Onze situatie is, hoe moeilijk ook, natuurlijk niet te vergelijken met toen. Toch kunnen we wél een voorbeeld nemen aan al die mensen die Den Haag er toen weer bovenop hebben geholpen. Een beetje van dat ‘handen-uit-de-mouwen-gevoel’ en de positieve kijk van onze ouders, groot-en-overgrootouders kunnen wij ook nu goed gebruiken.”

Quote Laten we er samen iets moois van maken Jan van Zanen

,,Laten we er samen iets moois van maken. Een jaar van herstel, vol nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar laten we ook er steeds voor elkaar zijn, zoals we dat het afgelopen jaar ook hebben gedaan.”

,,Zorg goed voor uzelf én voor elkaar. We zullen elkaar zien. Online of, en dat hoop ik van harte, gewoon in levenden lijve. Ergens in Den Haag. Onze mooie, unieke stad achter de duinen.”

Volledig scherm Jan van Zanen © Gemeente Den Haag

Lees alles over de jaarwisseling in ons dossier!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.