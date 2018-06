Vanaf 2020 verbod op 'vieze' Puch

Column 'Onze stad is gebouwd op een grote bek'

7:20 Heeft het ooit echt goed gelopen, het winkelgebied ‘Haagse Bluf’? Daar kunnen we kort over zijn: nee. Mondjesmaat was er aanloop, maar storm liep het nooit. Niet zo vreemd dus, dat de boel op de schop gaat. Straks verrijzen (alweer) een hotel en een ‘foodhall’ in het hart van het hart van de binnenstad.