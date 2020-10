Vanaf hier werden raketten afgevuurd op Londen: ‘Het was zonder meer een geniaal idee van de Duitsers’

Sinter­klaas is nog niet eens in het land, toch smachten we al naar Kerst: ‘Het is nog net geen pretpark’

27 oktober Nu een uitgebreid kerstdiner met familie en vrienden, een luxe kerstborrel met collega’s of een grootschalige kerstviering in de kerk er niet in zitten, valt Kerst thuis bij heel veel mensen extra vroeg. Kijk om je heen en de kerstverlichting knippert je al tegemoet in huizen, tuinen en vanaf balkons.