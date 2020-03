Vanaf maandag nóg minder bussen en trams in Den Haag

Vervoersmaatschappij HTM schrapt vanaf maandag nog meer ritten in Den Haag. De vervoerder merkt dat het aantal reizigers in trams en bussen drastisch is gedaald vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Volgens HTM zal er nog steeds voldoende capaciteit zijn om iedereen naar zijn plek van bestemming te brengen met voldoende afstand van elkaar.

,,Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen die afhankelijk is van tram of bus de komende periode kan blijven rekenen op een betrouwbare dienstregeling. Daarnaast willen wij onze collega’s in deze bijzondere omstandigheden gezond en fit houden’’, aldus het bedrijf in een verklaring.

Trams

Deze week paste de HTM haar dienstregeling al aan vanwege het virus. Nu gaan er dus nog meer trams en bussen uit. Voor alle trams geldt vanaf maandag dat er tot 19:00 uur drie voertuigen per uur rijden en daarna twee per uur. Op zaterdag en zondag rijden er de hele dag twee trams per uur. De spitsritten vervallen, net als de extra ritten op koopavonden.

Alle bussen rijden, ook in het weekend, twee keer per uur. De halten Zuiderstrand (bus 28) en Westduin (bus 24) vervallen, net als de buslijnen 27 en 29 en de spitsritten van andere bussen.

Reizigers kunnen een vervoerbewijs kopen in de verkoopautomaat in de tram of bij een van de OV-Servicewinkels. HTM roept reizigers op om zoveel mogelijk via PIN te betalen of gebruik te maken van de HTM Ticketapp. Reizigers die met de bus willen reizen, worden verzocht om vooraf hun vervoerbewijs te kopen en om tijdens de reis gepaste afstand van elkaar te houden.

EBS