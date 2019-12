Vanaf nu kun je schommelend je mobieltje opladen op station Den Haag Centraal

De stationsmanager komt net aangelopen. Hij pakt een van de oplaadsnoertjes en bekijkt de uitgang daarvan. De man ziet dat kort na de plaatsing van de schommels er al een is stukgemaakt. De manager bromt iets in zijn walkietalkie en vertrekt.

Kort daarna rennen een jongen en een meisje enthousiast naar de schommels toe. ,,Probeer het! Probeer het!'' roept het meisje. Het zijn studenten van hogeschool InHolland. Om 12.33 uur moeten zij de trein hebben. ,,Dus als ik voor die tijd wat meer procent heb, zou dat fijn zijn'', zegt de 20-jarige Menno. Hij neemt plaats en beweegt een beetje op het zitoppervlak. Ineens springt het lampje in het oplaadkastje op groen. Dit betekent dat Menno zijn telefoon aan het snoertje kan leggen. En inderdaad. Nadat hij een paar keer heeft heen- en weer geschommeld, verschijnt het icoontje met het percentage van zijn batterij. ,,Het werkt echt'', zegt hij verbaasd.

Oranje jas

Vanaf de incheckpoortjes komt er een dame in een gewatteerde, oranje jas aanstormen. Zij neemt plaats op de tweede schommel en giechelt even later de hele stationshal bij elkaar.

,,Tijdens vertraging zijn deze schommels ideaal'', vindt Menno. ,,Vooral als je telefoon dan leeg is. Voordat je trein er is, kun je hem nog even opladen. Anders duurt de reis wel heel erg lang.'' De dame in de oranje jas komt hijgend uit de schommel. ,,Hij moet wel sneller gaan'', zegt ze in het Engels. ,,Stel dat je een trein moet halen of een afspraak hebt, dan heb je geen tijd om lang te schommelen.''

Renée, het meisje dat met Menno mee is, zegt: ,,Na twee minuten is zijn telefoon nog niet eens twee procent opgeladen. Het zou beter zijn als ze iets sneller gingen.'' Toch zijn beide schommelaars wel te spreken over het duurzame tijdverdrijf. ,,Goed dat ze bij NS werken aan dit soort projecten'', zegt Menno.