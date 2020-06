Vanavond digitaal feesten in Madurodam voor het Rode Kruis

Sinds eind maart organiseert biermerk Bud samen met The Cloud Rave ieder weekend livestreams met dj’s vanuit verschillende clubs. De aftrap hiervan vond plaats in The Student Hotel in Amsterdam. Inmiddels zijn er ook internationale sessies geweest in Oostenrijk, Israël en Polen. Het initiatief is ontstaan vanuit het idee om in tijden van corona mensen virtueel bij elkaar te blijven brengen en er samen een feestje van te maken.