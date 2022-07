Vandaag de dag trapt niemand meer in De Val

Aangifte na mishande­ling bij voetbal­club Blauw-Zwart, slachtof­fer raakte zwaarge­wond: ‘Het ging te snel’

Bij de politie is aangifte van mishandeling gedaan na een vechtpartij bij Blauw-Zwart in Wassenaar. Op de voetbalclub zouden na het veteranentoernooi twee gewonden zijn gevallen, waarvan één zwaargewond naar het ziekenhuis moest. Wie de schuldige is, is nog niet duidelijk. ,,Het ging allemaal te snel om te kunnen zien wie wat deed.”

7 juli