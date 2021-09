Vandaag Residentie Orkest, morgen de Dolly Dots: Amare wil cultuurhuis zijn van alle Hagenaars

De rondleidingen die voor dit weekeinde op de planning staan zijn volgens de site van Amare al uitverkocht, maar in de praktijk is nog wel een plekje te vinden. ,,In verband met beperkende coronamaatregelen werken we met een reserveringssysteem”, zegt Dieke van der Spek van Amare. ,,Toch zijn er wel plekken voor mensen die spontaan willen langskomen. Verder is het mogelijk om met een plattegrond en QR-codes individueel het gebouw te verkennen, al moeten we in de gaten houden dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn.”