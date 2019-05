Vandalen laten spoor van vernieling achter in Muziekbuurt Rijswijk, meer dan 10 autoruiten ingetikt

Een van de getroffen voertuigen is de oldtimer van Sjoukje. Ze reageerde geschrokken, maar vooral boos toen zij vanmorgen bij haar Volvo uit 1964 aankwam en zag dat de ruit was ingeslagen. Hierdoor moest ik een afspraak verzetten”, zegt Sjoukje terwijl ze naar haar auto kijkt. ,,Vanmiddag moet de auto naar de garage voor een nieuwe ruit. Maar dat is niet eenvoudig omdat niet elke garage deze ruiten op voorraad heeft.” Voor de schade is Sjoukje verzekerd. ,,Maar ik heb wel een eigen risico van 200 euro.”



De politie geeft aan dat het om iets meer dan tien auto's gaat, maar volgens calamiteitensite Regio15 betreft het maar liefst tussen de 30 en 50 voertuigen.



De politie is een onderzoek gestart naar de vernielingen, maar er is vooralsnog niemand aangehouden.