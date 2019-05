Vandalen laten spoor van vernieling achter in Rijswijk, ruiten van 25 voertuigen ingetikt

Ja, hij komt! Prins-Harrygekte in Den Haag

11:33 Net als in Engeland slaat ook in Den Haag de prins-Harrygekte toe. Voor zijn komst donderdag naar Den Haag moet al worden geschrapt in het aantal persfotografen dat van de partij wil zijn bij de aftrap door de jonge vader van de Invictus Games in het Haagse Zuiderpark.