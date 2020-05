Vandalen slaan weer toe in Leidschendam: tien auto's in vlammen op in twee weken tijd

Het maakbaar­heids­pro­ject Duindorp is mislukt

9:38 Met een sigaret in zijn hand sprak waarnemend burgemeester Remkes eind vorig jaar in Duindorp met een bewoner over de vreugdevuren. Het gesprek, dat terug te zien is op internet, was hard maar eerlijk. Het was het begin van een nieuwe manier van omgaan met de veelbesproken Scheveningse wijk.