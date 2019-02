Vandalen slopen tien dure auto's in parkeergarage in Moerwijk

Twee vandalen hebben vannacht toegeslagen in een buurtgarage in Moerwijk in Den Haag. Het duo vernielde autoruiten van vooral dure auto's in de garage.

De eigenaar van een Tesla wilde zijn auto juist niet in de straat parkeren. Dat leek hem in zijn wijk niet veilig. Juist op die plek waar hij dacht dat er dus niets zou kunnen gebeuren, sloegen de vandalen zijn autoruit aan diggelen. Een berger moest de leasewagen wegslepen.

Hij was niet de enige die er zo over dacht. Ook de autoruiten van onder meer een paar Mercedessen, een Jaguar en een Lexus gingen stuk. De twee sloopten in totaal tien auto’s. Sommige auto's zijn van buurtbewoners die boven de garage aan de Verwoldestraat wonen, maar de meeste auto's zijn van bewoners ietsjes verder uit de wijk.

De vandalen tikten ook ruiten van auto's buiten de garage in. ,,Daar zaten ook al een paar dure auto’s bij’’, zegt een slachtoffer. ,,Het is echt irritant. Ik ben er al vanaf zes uur mee in de weer.’’ Bij twee van zijn auto’s werd een ruit vernield. De verzekering vergoedt in zijn geval de schade van de auto, minus het eigen risico. ,,Je schiet er helemaal niets mee op’’, zucht hij.

Schijnveiligheid

De garage biedt volgens hem alleen maar schijnveiligheid. ,,Er zijn steeds incidenten.’’ Ook andere buurtbewoners herkennen dat. Uit de garage werden de afgelopen paar jaar meermaals auto's gestolen. Zo werd in het voorjaar vorig jaar bijvoorbeeld nog een Audi gejat. Meerdere buurtbewoners vertellen dat ook hun fietsen al uit de garage zijn ontvreemd. Ook zouden dieven via de garage zich een toegang verschaffen tot een woning. ,,Het is steeds raak’’, zegt een moeder.



Deze keer hadden de vandalen het vrij gemakkelijk. Het grote toegangshek was sinds zondag stuk en stond open. Toen de andere auto’s werden gestolen was dat niet zo. ,,Ze wachten gewoon tot ze met iemand naar buiten kunnen rijden,’’ zegt de buurman.

Een van de bewoners heeft een camera hangen. Daarop is te zien dat vannacht om 03.48 uur twee mannen zich uitleven op de auto’s. De beelden zijn aan de politie overhandigd. De recherche is een onderzoek gestart. Ze bekijken onder meer camerabeelden. Ook zijn ze nog druk met het opnemen van de aangiftes.