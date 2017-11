Vandalen strippen auto's in Benoordenhout

Bewoner Walther Wind van de Haagse wijk Benoordenhout staat met zijn twee Mercedessen boven aan het lijstje van de criminelen. ,,Dit jaar ben ik al drie keer aan de beurt geweest’’, verklaart hij. ,,Maar ik ben zeker niet de enige. In de hele wijk worden auto’s gestript, alleen bij mij het meest.’’



Het aantal diefstallen uit en vanaf motorvoertuigen in de buurt Duinzigt in Benoordenhout, waar Wind woont, staat dit jaar al op zestien keer. In 2015 was dit slechts vier keer en in 2016 in totaal zeven keer. Dit blijkt uit cijfers van www.hoeveiligismijnwijk.nl. Wijkbreed is de toename pas echt goed te zien. Het totaal van Benoordenhout staat dit jaar al op 69. In 2015 waren dat er 41.



,,Het is een forse toename'', meldt een politiewoordvoerder. ,,We zijn hiervan op de hoogte en zorgen voor meer surveillance in deze omgeving. Het is vaak wel lastig omdat de auto's voornamelijk in de nacht worden gestript. Dan lopen er geen mensen meer buiten die ons kunnen tippen.''



Wind: ,,De eerste keer hoorde mijn vrouw buiten iets rommelen en toen ze ging kijken zag ze de daders het op een lopen zetten. Allebei de auto's waren toen gestript. De tweede keer kwamen wij er de volgende dag pas achter.’’