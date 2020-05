Vandalen teisteren Leidschendam opnieuw: met brandend bestelbusje staat de teller op 9

Volgens calamiteitensite Regio15 stond de bestelbus al uren geparkeerd aan de Veurse Achterweg en heerst daarom het vermoeden dat de wagen in brand is gestoken. Het is zeker niet de eerste keer dat vandalen zouden hebben toegeslagen in Leidschendam. Het bestelbusje is het negende voertuig in een week tijd dat in brand is gestoken. Op woensdag moest de brandweer kort na middernacht uitrukken om een beginnende autobrand aan de Veurse Achterweg te blussen.