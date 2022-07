Vandalen trekken jas van Haagse Jantje uit elkaar: ‘Na zomervakantie gaan we opnieuw breien’

Maandenlang droeg Haagse Jantje een blauw/gele jas, waarmee de breisters van buurthuis Centro socio culturale italiano dell’ Haya in Den Haag de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne een hart onder de riem wilden steken. Maar Jantje is sinds deze week jasloos. Hoe kan dat?

Het befaamde beeldje langs de Hofvijver in Den Haag was sinds maart uitgedost in felle blauwe en gele kleding. De warme actie van de breisters werd blijkbaar niet door iedereen gewaardeerd, want de jas is de afgelopen maanden meerdere keren vernield. Jantje draagt daarom alleen nog maar een mandje met blauw/witte bloemen en heeft beenwarmers om.

,,Zijn jas is door vandalen gescheurd. Echt heel triest”, vertelt Claudia Trinchillo die actief is in buurthuis Centro socio culturale italiano dell’ Haya. ,,We hebben nog geprobeerd het te fixen, maar dat had weinig zin. De jas hing er zo lelijk bij dat we besloten hebben hem weg te halen. Wel heel pijnlijk, maar het is niet anders. Wie hiervoor verantwoordelijk is, ik heb geen idee.”

Volledig scherm Haagse Jantje, hier nog mét geel-blauw jasje, wijst naar de Hofvijver. © Nico Laan

De Haagse breipraters, die elke maandag bijeenkomen in buurthuis Centro socio culturale italiano dell’ Haya, namen begin dit jaar het initiatief voor de actie. De vrouwen sloegen de handen ineen met een kleine groep gevluchte Oekraïense vrouwen en hun kinderen en gingen aan de slag. Het resultaat was iets om trots op te zijn.

Quote Het zou zomaar kunnen dat we na de vakantie weer opnieuw kleding gaan breien Claudia Trinchillo, Centro socio culturale italiano dell’ Haya

Trinchillo: ,,We kregen ook veel warme reacties op ons initiatief. Daarom denk ik wel dat het een gevolg krijgt en dat we weer nieuwe kleren gaan breien. Maar dat zal dan pas na de zomervakantie gebeuren, want we zijn nu maar met een klein clubje.”

Het beeld van Jantje van Ivo Coljé aan de Hofvijver wijst sinds 1976 met zijn vingertje en is een bekend beeld voor Hagenaars. In 2018 was Jantje ook al eens gekleed, maar dan in de groen-gele kleuren van ADO Den Haag.

Volledig scherm De breisters hebben Haagse Jantje eerder dit jaar zelf aangekleed. © Nico Laan

