Vandalen verwoesten pand van buurtboerderij De Nijkamphoeve: ‘Dit gaat een hoop kosten’

De inbraak viel vanmorgen rond 08.45 op, toen een van de beheerders bij de buurtboerderij arriveerde. De schade bleek enorm, terwijl er volgens Jan Korving, één van de bestuursleden van Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve, helemaal niks te halen valt. Vandalen probeerden in het kantoor te komen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. De ruimte eromheen is totaal verwoest. ,,Zo te zien probeerden ze het raam naar het kantoor kapot te slaan met zware voorwerpen, maar dat is dubbelglas en niet gelukt. Wel heb ik later gezien dat door het gebeuk op het raam, er een speer van glas is losgekomen en rakelings over de hoofden van de kuikens is gevlogen, zo in een ander raam", aldus Korving die nog steeds geschrokken is.

Doodsangsten

Ook bevond zich vannacht in het kantoor een kat. ,,Die moet doodsangsten hebben uitgestaan van al dat gebeuk op het raam", zegt Korving. Om alles weer op orde te krijgen, moet er flink veel geld worden geïnvesteerd. De stichting hoopt dat liefhebbers van de buurtboerderij financiële steun willen geven. ,,Dit gaat een hoop kosten. Het is echt ongelofelijk, we hebben namelijk ook helemaal niks waardevols. Er stonden in het kantoor misschien een paar potjes met dubbeltjes erin. Het geld gaat altijd mee naar huis. We zijn een stichting, dus dit is een flinke klap voor de begroting.”

Quote Ik hoop dat de Nijkamphoe­ve kan blijven bestaan Jan Korving

Eerder werd een paar keer in het theehuis ingebroken, maar de laatste tijd was het volgens Korving juist erg rustig. ,,Daarom is het zo bizar dat het nu is gebeurd. Dit is gewoon zo'n leuke plek, veel mensen uit verschillende wijken weten ons te vinden. Ik hoop dat de Nijkamphoeve kan blijven bestaan.”