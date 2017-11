Vanmiddag uitspraak in ’s lands oudste coldcasezaak

Sharon liet een dochter en zoon achter. De destijds 7-jarige dochter van het slachtoffer verklaarde in 1990 bij de politie dat ze haar moeder heeft horen gillen toen ze om het leven werd gebracht. Het meisje, dat zich had verstopt voor het geruzie, vertelde ook dat er één persoon op bezoek was bij mama.



Dna-match

E. werd vorig jaar opgepakt na een dna-match. Het dna zat op twee peuken die in de woninig van Sharon werden aangetroffen: er is geen ander dna aangetroffen. Het is in Nederland de oudste coldcasezaak waarvoor een verdachte is opgepakt.



Twee weken geleden werd tegen hem 16 jaar geëist. Voor het Openbaar Ministerie is het een alles-of-niets zaak: alleen voor moord kan nog een straf worden opgelegd. Als het gaat om eenvoudiger te bewijzen (lichtere) varianten van geweldsmisdrijven, zoals bijvoorbeeld doodslag, is de zaak verjaard. De kans is dus ook aanwezig dat Daniel E. vanmiddag als vrij man het Paleis van Justitie in Den Haag uitloopt.



Als motief voor de dodelijke steekpartij wordt aangevoerd dat Miriam Sharon een partij drugs achterover zou hebben gedrukt. E. heeft diverse veroordelingen achter zijn naam staan, waaronder voor drugshandel en afpersing. De advocaat van Daniel E. beoordeelt de zaak van het OM als erg dun. Want originele sporen zijn verdwenen. De trui en de spijkerbroek die Miriam droeg bijvoorbeeld zijn er niet meer. Ook kopjes die op tafel stonden, zijn verdwenen. Wat voor sporen waren aan het licht gekomen als deze met de huidige technieken zouden zijn bemonsterd? Zou dat niet duidelijk hebben gemaakt dat er nog een persoon in huis is geweest?