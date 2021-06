Vanuit de Schilderswijk regelden vijf broers drugstransporten van Zuid-Amerika naar heel Europa

Brandweer sloopt plafond in zoektocht naar brandhaard

9 juni Aan het Belgischeplein in Den Haag is er vannacht een brand uitgebroken in een woning. Hulpdiensten werden met spoed naar het huis gestuurd, maar het vinden van de brandhaard werd een speurtocht voor de brandweer. Dit meldt calamiteitenwebsite District8.